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Шмыгаль призвал Запад отреагировать на осушение россиянами Каховского водохранилища

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Украина, Вторник 14 февраля 2023 17:17
Шмыгаль призвал Запад отреагировать на осушение россиянами Каховского водохранилища Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Осушение оккупантами Каховского водохранилища будет иметь бесчисленные деструктивные последствия для всего континента, а значит, Запад должен на это отреагировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Сегодня Россия пытается сделать условия жизни в Украине невыносимыми. 14 ракетных атак на украинскую энергетику. Последняя атака на энергосистему - 10 февраля - длилась более суток. Ракетами и дронами было обстреляно 6 энергообъектов и 7 высоковольтных подстанций магистральных сетей. Благодаря профессиональной работе энергетиков после столь массированного удара удалось оперативно заживить потребителей по резервным схемам", - говорится в заявлении.

Шмыгаль объяснил, что уже третьи сутки подряд лимиты потребления в области не приходятся. На сегодняшний день незначительные сетевые ограничения действуют только в Одессе и близлежащих районах, части Херсонской и Харьковской областей.

"Но враг не останавливается. Теперь россияне пытаются лишить украинцев доступа к водоснабжению. После частичного разрушения и умышленного открытия россиянами шлюзов Каховской ГЭС мы ежедневно теряем тысячи кубометров воды. Из-за чего 70% населенных пунктов, получающих воду именно из Днепра, могут остаться без доступа к питьевой воде", - заявил премьер-министр Украины.

Шмыгаль добавил, что еще большей является атомная угроза. Снижение уровня воды в хранилище может привести к ненадлежащему функционированию систем охлаждения Запорожской АЭС. Это угрожает Украине, Европе и миру в целом, а потому цивилизованный мир не должен молчать.

Премьер-министр призвал всеми доступными средствами оказывать давление на Россию, чтобы она закрыла шлюзы и восстановила гидротехнические сооружения на Каховской ГЭС. Или позволила это сделать украинским специалистам. В противном случае Украина столкнется с экологической катастрофой, которая будет иметь бесчисленные деструктивные последствия для всего континента.

Напомним, что согласно спутниковым фото россияне осушают огромное Каховское водохранилище, тем самым ставя под угрозу Запорожскую атомную станцию.

Россия осушает Каховское водохранилище, чем подвергает угрозу обеспечение питьевой водой, производство сельскохозяйственной продукции в Херсонской области и безопасность Запорожской АЭС.

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