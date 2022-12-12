Шмыгаль призвал передать Украине системы ПВО Patriot на фоне новых ударов РФ

Украине необходимы установки Patriot и другие системы противовоздушной обороны для защиты от постоянных ударов россиян.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Премьер обратился с призывом о передаче современных систем ПВО после того, как российские оккупанты нанесли удар по Горняку (Донецкая область), в результате чего погибли два человека, еще десять - получили ранения.
По словам Шмыгаля, Россия при помощи своих ударов по инфраструктуре Украины намерена вызвать новую волну беженцев в Европу.
Также он отметил, что Украине необходимо большое количество снарядов, чтобы противостоять российской артиллерии в равной степени.
"Россия выпускает по украинским целям от 50 000 до 70 000 снарядов в день, и нам нужно, по крайней мере, треть этого количества каждый день", - подчеркнул глава правительства.
Напомним, ранее стало известно, что Берлин отказался от предложения Варшавы разместить системы ПВО Patriot в западной части Украины. Страны договорились о переброске установок в Польшу.
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