RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шмыгаль призвал передать Украине F-16 на встрече с главой Пентагона

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с главой Пентагона США Ллойдом Остином и призвал начать поставки западных истребителей F-16.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом глава украинского правительства заявил по итогам встречи.

"Мы выиграем эту войну. Но чтобы добиться этого быстрее и с меньшими потерями, Украине по-прежнему нужна интенсивная военная поддержка", - подчеркнул премьер.

При этом Остин не стал комментировать конкретные запросы, но пообещал, что США расширят производство вооружений для Украины.

"Мы будем продолжать инвестировать в нашу собственную оборонно-промышленную базу для дальнейшего наращивания производства", - отметил глава Пентагона.

Министр обороны США также поблагодарил Украину за ее ответственность в вопросе военной помощи, которую ей уже передали.

"Позвольте мне поблагодарить вас за беспрецедентный уровень прозрачности, который Украина обеспечила, чтобы наша помощь в сфере безопасности оставалась в руках защитников Украины", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня, 12 апреля находится с рабочим визитом в США. Он ожидает новых договоренностей по поддержке Украины.

Также мы писали, что вчера, 11 апреля, Канада анонсировала новый пакет военной помощи Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонСоединенные Штаты АмерикиДенис ШмыгальПомощь УкраинеВоенная техникаВоенная помощьВойна России против Украины