Шмыгаль призвал Францию начать передачу танков Leclerc Украине

Украина обратилась к Франции с просьбой начать поставки танков Leclerc в рамках военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в эфире телеканала LCI .

Отметим, что Leclerc производился французским концерном GIAT Industries. Техника обладает высокой подвижностью и оснащена 120-миллиметровой пушкой.

"Нам потребуются гаубицы и боеприпасы, включая реактивные снаряды, которые мы используем каждый день… Мы просим танки, в частности французские Leclerc", - подчеркнул премьер.

Напомним, ранее Германия отказалась передавать Украине танки Leopard. Министр обороны Кристине Ламбрехт объяснила это тем, что еще ни одна страна не приняла решения о передаче соответствующей техники западного образца.

Также мы писали, что, по словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, Украина очень скоро получит танки Leopard и Abrams.

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