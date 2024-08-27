RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шмыгаль о защите энергообъектов: есть три уровня фортификаций, один из них экспериментальный

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В первый год полномасштабной войны было принято решение о реализации трех уровней фортификаций для защиты объектов энергетики от террористических обстрелов Российской Федерации. Один из уровней является экспериментальным и дорогостоящим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время Форума "Украина 2024 года. Независимость".

По словам Шмыгаля, первый уровень предусматривал закрытие объектов энергетики габионами для защиты от косвенного поражения. 

Второй уровень - монументальные железобетонные укрытия для трансформаторов и других объектов. Он добавил, что большинство укрытий уже были построены, а занимается этим "Укрэнерго". На реализацию второго уровня были выделены десятки миллиардов гривен. 

"Вчера (26 августа, - ред.), кстати, состоялись первые атаки ракетами с кассетными боеприпасами, которыми атаковали наши распределительные подстанции. Это были десятки ракет. Мы из десятка ударов вчера потеряли очень небольшое количество нашего оборудования", - отметил глава правительства. 

Также он рассказал и о третьем уровне фортификаций, который оказался экспериментальным проектом. Это огромные сооружения, которые должны были бы накрывать подстанцию в размере 3 футбольных полей. 

"Они (фортификации третьего уровня, - ред.) чрезвычайно дорогостоящие. До сих пор не понятна их экономическая целесообразность, это сотни миллиардов гривен", - отметил Шмыгаль. 

Обстрел энергетики Украины

С начала текущего года украинская энергосистема пережила около десяти массированных обстрелов российских террористов. В результате ударов сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

Как рассказывал советник премьер-министра Украины, член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко, вчерашний обстрел, 26 августа, заставит откорректировать планы по подготовке к зиме.

Также добавим, что вчера враг прибег к самой массированной воздушной атаке против Украины. Всего россияне запустили 236 средств воздушного нападения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеДенис Шмыгаль