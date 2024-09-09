Лисовой отреагировал на скандал с учебником с картой без Крыма

В Украине в учебнике украинского языка для 7 класса напечатали карту без полуострова Крым. Однако издатель за свой счет заменит книги.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в Facebook написал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Что предшествовало

В понедельник, 9 сентября, в соцсетях распространилась информация о том, что в учебнике украинского языка для 7 класса напечатали карту Украины, на которой нет полуострова Крым.

Как заявили авторы учебника, они признают свое недосмотр, а карта в таком виде попала в учебник по невнимательности.

"Недопроверили, недосмотрели - мы можем назвать это по-разному, но факт остается фактом: мы бессознательно сделали больно людям и извиняемся за это. Крым наш, украинский - это безоговорочное утверждение, и мы его проговариваем четко еще раз и готовы делать это снова и снова", - заявила автор учебника Анастасия Онатий.

Реакция Лисового

По словам Лисовоого, техническую ошибку в учебнике за свой счет исправит издатель, допустивший некорректность дизайна.

"Министерство образования и науки Украины имеет вопросы к качеству школьных учебников. Эти вопросы связаны с деятельностью Института модернизации содержания образования. Их мы поднимаем не впервые", - написал Лисовой.

Он отметил, что со 2 сентября 2024 года решением министерства экспертизу будет обеспечивать Украинский институт развития образования (УИРО). А в 2025-2026 годах МОН завершает реорганизацию Института модернизации содержания образования.