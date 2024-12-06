Шмигаль ответил на вопрос об уровне зарплат для брони от мобилизации

Отвечая на вопросы депутата, премьер сообщил, что правительство делало несколько подходов к попыткам сделать справедливую систему бронирования. Но летом был выявлен ряд тенденций, связанных со злоупотреблениями бизнесом теми критериями, которые были разработаны и действовали.

"Соответственно, было принято решение, проведен аудит системы бронирования. На основании этого аудит, на основании этой инвентаризации уже осенью, в ноябре, было принято решение об установлении очень четких критериев", - сказал премьер.

По его словам, средние заработные платы в подлежащих бронированию отраслям Министерством экономики были проинвентаризированы "очень четко на всей территории Украины".

"И это действительно есть принцип "Воюй или работай". Или компании работают и наполняют бюджет, платя соответствующий уровень заработных плат и исходя из тени, или такие компании принимают определенные меры для того, чтобы уровень заработной платы был повышен и соответствовал среднеотраслевому", - сказал он.

Шмыгаль сообщил, что сейчас принимают определенные меры для того, чтобы уровень заработной платы был повышен и соответствовал среднеотраслевому в части коммунальных предприятий.

"В части предприятий критической инфраструктуры были введены отдельные показатели, и соответственно уровень бронирования там обеспечивается согласно другим показателям. Критериев несколько. Соответственно на сегодняшний день Минобороны по представлению соответствующих других министерств проводит бронирование в предприятиях критической инфраструктуры", - сказал он.

Новый порядок бронирования

Напомним, с 1 декабря в Украине действует новый порядок бронирования от мобилизации. Для получения статуса критически важного частные предприятия должны удовлетворять двум обязательным критериям:

Уровень заработной платы. Средняя заработная плата должна быть не менее 20 000 гривен за отчетный период.

Отсутствие задолженностей. Предприятие не должно иметь долгов перед государственным или местным бюджетом по любым налогам и сборам.

Также необходимо соответствовать одному из дополнительных критериев:

сумма уплаченных налогов и взносов превышает 1,5 млн. евро;

поступления в иностранной валюте превышают 32 млн. евро;

предприятие имеет стратегическое значение для государства (определено в перечне стратегических объектов);

предприятие является резидентом "Дія Сити";

оказывает услуги связи со значительными доходами;

имеет важное значение для экономики или нужд общества.

Отраслевые и региональные критерии государственные органы должны согласовать с Минобороны и Минэкономики.