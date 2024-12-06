Шмигаль ответил на вопрос об уровне зарплат для брони от мобилизации

Нормы по зарплате на предприятиях, которые хотят забронировать своих работников, сейчас справедливы. Они отвечают принципу "Воюй или работай".
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.
Отвечая на вопросы депутата, премьер сообщил, что правительство делало несколько подходов к попыткам сделать справедливую систему бронирования. Но летом был выявлен ряд тенденций, связанных со злоупотреблениями бизнесом теми критериями, которые были разработаны и действовали.
"Соответственно, было принято решение, проведен аудит системы бронирования. На основании этого аудит, на основании этой инвентаризации уже осенью, в ноябре, было принято решение об установлении очень четких критериев", - сказал премьер.
По его словам, средние заработные платы в подлежащих бронированию отраслям Министерством экономики были проинвентаризированы "очень четко на всей территории Украины".
"И это действительно есть принцип "Воюй или работай". Или компании работают и наполняют бюджет, платя соответствующий уровень заработных плат и исходя из тени, или такие компании принимают определенные меры для того, чтобы уровень заработной платы был повышен и соответствовал среднеотраслевому", - сказал он.
Шмыгаль сообщил, что сейчас принимают определенные меры для того, чтобы уровень заработной платы был повышен и соответствовал среднеотраслевому в части коммунальных предприятий.
"В части предприятий критической инфраструктуры были введены отдельные показатели, и соответственно уровень бронирования там обеспечивается согласно другим показателям. Критериев несколько. Соответственно на сегодняшний день Минобороны по представлению соответствующих других министерств проводит бронирование в предприятиях критической инфраструктуры", - сказал он.
Напомним, с 1 декабря в Украине действует новый порядок бронирования от мобилизации. Для получения статуса критически важного частные предприятия должны удовлетворять двум обязательным критериям:
Также необходимо соответствовать одному из дополнительных критериев:
Отраслевые и региональные критерии государственные органы должны согласовать с Минобороны и Минэкономики.
Подробнее о новых правилах бронирования читайте в материале РБК-Украина "Новые правила вступили в силу. Как получить бронь от мобилизации с 1 декабря".