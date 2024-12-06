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Шмигаль ответил на вопрос об уровне зарплат для брони от мобилизации

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Нормы по зарплате на предприятиях, которые хотят забронировать своих работников, сейчас справедливы. Они отвечают принципу "Воюй или работай".

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

Отвечая на вопросы депутата, премьер сообщил, что правительство делало несколько подходов к попыткам сделать справедливую систему бронирования. Но летом был выявлен ряд тенденций, связанных со злоупотреблениями бизнесом теми критериями, которые были разработаны и действовали.

"Соответственно, было принято решение, проведен аудит системы бронирования. На основании этого аудит, на основании этой инвентаризации уже осенью, в ноябре, было принято решение об установлении очень четких критериев", - сказал премьер.

По его словам, средние заработные платы в подлежащих бронированию отраслям Министерством экономики были проинвентаризированы "очень четко на всей территории Украины".

"И это действительно есть принцип "Воюй или работай". Или компании работают и наполняют бюджет, платя соответствующий уровень заработных плат и исходя из тени, или такие компании принимают определенные меры для того, чтобы уровень заработной платы был повышен и соответствовал среднеотраслевому", - сказал он.

Шмыгаль сообщил, что сейчас принимают определенные меры для того, чтобы уровень заработной платы был повышен и соответствовал среднеотраслевому в части коммунальных предприятий.

"В части предприятий критической инфраструктуры были введены отдельные показатели, и соответственно уровень бронирования там обеспечивается согласно другим показателям. Критериев несколько. Соответственно на сегодняшний день Минобороны по представлению соответствующих других министерств проводит бронирование в предприятиях критической инфраструктуры", - сказал он.

Новый порядок бронирования

Напомним, с 1 декабря в Украине действует новый порядок бронирования от мобилизации. Для получения статуса критически важного частные предприятия должны удовлетворять двум обязательным критериям:

  • Уровень заработной платы. Средняя заработная плата должна быть не менее 20 000 гривен за отчетный период.
  • Отсутствие задолженностей. Предприятие не должно иметь долгов перед государственным или местным бюджетом по любым налогам и сборам.

Также необходимо соответствовать одному из дополнительных критериев:

  • сумма уплаченных налогов и взносов превышает 1,5 млн. евро;
  • поступления в иностранной валюте превышают 32 млн. евро;
  • предприятие имеет стратегическое значение для государства (определено в перечне стратегических объектов);
  • предприятие является резидентом "Дія Сити";
  • оказывает услуги связи со значительными доходами;
  • имеет важное значение для экономики или нужд общества.

Отраслевые и региональные критерии государственные органы должны согласовать с Минобороны и Минэкономики.

 

Подробнее о новых правилах бронирования читайте в материале РБК-Украина "Новые правила вступили в силу. Как получить бронь от мобилизации с 1 декабря".

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Мобилизация в Украине