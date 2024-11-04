Украину зимой ждут многочасовые графики отключений света и нехватка газа, - Politico

Украина этой зимой может столкнуться з острой нехваткой электроэнергии и дефицитом газа. В худшем варианте графики отключений света будут действовать до 20 часов, прогнозируют эксперты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как отмечается в публикации, каждая зима во время войны была сложной для Украины, но предстоящий сезон наступит после многих месяцев российских авиаударов по энергетической инфраструктуре страны.

Графики отключений света

Эксперты уже прогнозируют графики отключений, которое оставит людей без электричества большую часть дня.

По словам Геннадия Рябцева, главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Украины и эксперта по энергетическому рынку, только в конце августа Москва выпустила более 200 ракет и беспилотников по объектам электроэнергетики страны

В результате мощности по производству электроэнергии на Украине сократились более чем на 9 гигаватт. Это восемь электростанций и более 800 объектов теплоснабжения - все они выведены из строя.

По словам Рябцева, "наиболее реалистичный сценарий", с которым страна может столкнуться этой зимой, предполагает ограничение "подачи электроэнергии в промышленность и домохозяйства на 8-14 часов в сутки".

"Российские удары, очевидно, продолжатся, и ничто не может гарантировать защиту недавно восстановленных объектов от атак… из-за отсутствия многоуровневых систем противовоздушной и противоракетной обороны", - добавил он.

Массированные воздушные атаки России оставили Украину в основном зависимой от ядерной инфраструктуры, которая остается незащищенной от ракетных ударов. И времени, чтобы это исправить, осталось мало.

Как заявил Александр Харченко, директор Центра исследований энергетической промышленности и советник правительства Украины по вопросам энергетики, в худшем случае - если температура опустится ниже минус 10 градусов и Москва выведет из строя украинские атомные электростанции - страна может столкнуться с отключениями электроэнергии продолжительностью до 20 часов в сутки.

Эту оценку разделяют и союзники Украины, поскольку Киев обращается к ним за оперативной помощью.

"Мы ожидаем… очень суровую зиму, - сказал один анонимый высокопоставленный чиновник США. - Люди будут умирать в своих домах, потому что Россия выводит из строя энергетическую инфраструктуру".

Нехватка газа

В прошлом месяце Украина обратилась за помощью к Европейскому Союзу, опасаясь, что Россия вскоре нападет на ее атомную инфраструктуру. Президент страны Владимир Зеленский предупредил в ООН, что такие атаки могут привести к "ядерной катастрофе".

Атомная проблема более серьезна отчасти потому, что другие топливные запасы Украины сокращаются. "Поставок газа в стране может быть недостаточно для удовлетворения спроса этой зимой", - сказала Аура Сабадус, эксперт по восточноевропейским энергетическим рынкам в консалтинговой компании ICIS.

Киев "не уверен" в достижении своих целей по заполнению газовых хранилищ. В этом году ситуация усугубилась из-за отсутствия западных трейдеров и компаний, которые "неохотно закачивают газ в хранилища из-за повторяющихся российских атак и менее привлекательной маржи", добавила она.

Погода

Еще одним непредсказуемым фактором является сама погода. По словам Карло Буонтемпо, директора службы ЕС по изменению климата Copernicus, пока нет "четкого сигнала", указывающего на то, насколько холодными будут ближайшие месяцы в стране. Однако, как он отметил, похолодание "вероятно".