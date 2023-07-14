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Шмыгаль отбросил возможность повышения тарифов: у регионов достаточно средств

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

У украинских регионов сейчас достаточно средств в бюджетах, поэтому повышение тарифов не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

По словам главы правительства, общая сумма субвенций регионам составляет 92 млрд гривен. При этом сейчас фиксируют существенный прирост в доходах местных бюджетов.

Как отметил Шмыгаль, за первое полугодие 2023 года в общий фонд местных бюджетов поступило почти 218 млрд гривен, что на 42,5 млрд гривен больше, чем в прошлом году.

"Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений уже составили 170 млрд грн. То есть средств на местах достаточно, в том числе для того, чтобы поддерживать собственные коммунальные предприятия и не повышать сейчас тарифы", - добавил премьер.

Повышение тарифов

Напомним, В Украине с 1 июня повысили тариф на электроэнергию для населения до 2,64 грн за кВт-ч. Такой шаг объяснили тем, что стране необходимы средства на восстановление инфраструктуры после российских обстрелов.

При этом с 1 июля власти решили повысить тариф на электроэнергию для бизнеса.

При этом НКРЭКУ в конце июня инициировала повышение тарифов на холодную воду для населения. Такой шаг резко раскритиковал президент Владимир Зеленский, после чего решение отменили.

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Денис ШмыгальТарифы на ЖКХ