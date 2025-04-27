Шмыгаль: Украина предложила новый механизм репараций от РФ

Шмыгаль рассказал, что Украина от замороженных активов РФ уже имеет подтвержденные 50 млрд долларов доходов. Эти деньги используются для бюджетных нужд, фиксирования военных расходов и быстрого восстановления. Однако цель Украины - их полная компенсация. Кроме того, есть еще один механизм репараций против РФ.

"Кроме их конфискации, предложили введение специальной пошлины на импорт российских товаров, поступления от которого будут направляться в фонд восстановления Украины. Это экономический механизм репараций, что позволяет действовать без ожидания политических изменений в России", - говорится в сообщении.

Глава правительства подчеркнул, что санкции против РФ остаются важным инструментом давления, поскольку Москва постоянно пытается их ослабить.