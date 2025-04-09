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Шмыгаль: Украина рассчитывает на продление "транспортного безвиза" с ЕС

Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина стремится к продлению "транспортного безвиза" с Евросоюзом. Это решение позволит украинским перевозчикам продолжать работать без дополнительных разрешений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на пресс-конференции с представителями Еврокомиссии.

По словам Шмыгаля, на переговорах с главой дипломатии ЕС Каей Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Мартой Кос обсуждался вопрос объединения инструментария Соглашения об ассоциации с переговорным процессом о вступлении Украины в блок. 

"Таким образом, получим ряд преимуществ от интеграции к внутреннему европейскому рынку еще до присоединения к ЕС", - рассказал премьер. 

Он уточнил, что речь о либерализации торговли и сохранении ее объемов и динамики. От такого процесса выиграет как Украина, так и страны ЕС. 

"Транспортный безвиз"

"Ожидаем продолжение Соглашения между Украиной и ЕС о грузовых перевозках автомобильным транспортом до конца 2025 года. Таким образом, украинским перевозчикам и дальше не нужны будут отдельные разрешения", - отметил премьер. 

Он также отдельно поблагодарил ЕС за "Пути солидарности", которые блок создал в ответ на блокаду Черного моря Россией. Они спасли экономику и аграрный сектор Украины и многие страны, которые нуждались в украинской продукции. 

Соглашение ACAA

Также Шмыгаль отметил, что Украина стремится присоединиться к Соглашению ACAA (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products), которое позволит украинским промышленным товарам не проходить дополнительные процедуры сертификации в ЕС.

"Инициирование официальной оценки ЕС по выполнению экспертных рекомендаций - важный шаг в этом направлении", - добавил он.

По его словам, Украина также хочет получить режим внутреннего рынка с ЕС в секторе электронных коммуникаций и постепенно интегрироваться в Единый цифровой рынок ЕС.

Украинские власти ожидают оценки Еврокомиссией национального законодательства в сфере роуминга.

Слухи в СМИ

Стоит заметить, что в СМИ сегодня появилась информация, что ЕС якобы не планирует продлевать "торговый безвиз" с Украиной после того, как его действие завершится 5 июня.

Источники журналистов рассказали, что блок может оставить торговые преференции только для некоторых украинских товаров, которые импортируют страны ЕС.

Напомним, в январе Шмыгаль рассказал о работе Украины над заключением "промышленного безвиза" с Евросоюзом.

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