Шмыгаль сказал, когда Россия начала новый энерготеррор. И это не 21 сентября

Энергетический террор нашей страны со стороны России начался не 21 сентября, а продолжается последние две недели. Однако Украина в этом году лучше подготовлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на Региональном экономическом форуме.

"Мы понимаем, что этап энергетического террора в этот отопительный сезон уже начался. Мы видим это за уничтожением инфраструктуры, производства, прокачки, хранения горючего. Мы видим это за первыми ударами по региональным энергетическим подстанциям в последние две недели", - сказал Шмыгаль.

Премьер спрогнозировал, что эти атаки будут продолжаться, но построена защита: и активная в виде противовоздушной обороны, и пассивная - в виде специальных конструкций. По его словам, эта защита "работает и продолжает усиливаться".

"Мы гораздо более подготовлены и сильнее, чем были в прошлом году. Поэтому убежден, что вместе пройдем эту сложную зиму. Точно зима будет сложная, точно не легче, но точно мы к ней готовы лучше, потому что мы понимаем, к чему готовится враг и какие угрозы и вызовы перед нами всеми стоят", - подчеркнул Шмыгаль.

Масштабный обстрел Украины 21 сентября

Напомним, вчера, 21 сентября, российские террористы выпустили по Украине 43 ракеты по стратегической авиации. Силы противовоздушной обороны сбили 38 из них, но в некоторых регионах были "прилеты".

"Укрэнерго" сообщило, что это была первая за последние полгода атака на энергетику. Зафиксированы повреждения в Ровенской и Житомирской областях.

В Киеве прямых попаданий не было, но обломки сбитых ракет упали в нескольких районах. Известно, что в результате атаки пострадали не менее семи человек, несколько были госпитализированы.

Детальнее про все последствия вражеской атаки 21 сентября читайте в материале РБК-Украина.