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Шмыгаль рассказал, сколько денег понадобится Украине от партнеров в 2023 году

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украине необходимо получить от стран-союзников и международных организаций более 55 миллиардов долларов в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в ходе международного круглого стола, организованного в рамках осенних собраний МВФ и Всемирного банка.

"2023 год будет таким же чрезвычайно сложным для нас с точки зрения стабильности нашей экономики и финансов. Украина продолжит рассчитывать на мощную финансовую помощь от стран-партнеров и международных финансовых организаций. Речь идет о сумме более 55 миллиардов долларов на 2023 год", - заявил премьер.

По его словам, 17 миллиардов долларов из вышеназванной суммы планируется направить на реконструкционные проекты.

При этом премьер напомнил, что дефицит госбюджета составляет 3,5 миллиарда долларов в месяц.

Напомним, ранее стало известно, что Украина обсуждает с МВФ возможность создания новой кредитной программы для обеспечения приоритетных расходов госбюджета Украины в 2023 году.

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