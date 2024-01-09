Шмыгаль рассказал, когда полицейские заступят на службу в школах

По его словам, в украинских школах формируется Служба безопасности. Присутствие обученных офицеров полиции защитит детей от угроз.

"Продолжается отбор 500 работников, которые уже весной заступят на службу. Это один из элементов комплексной Концепции безопасности учебных заведений", - сказал Шмыгаль.

Среди прочего, концепция предусматривает организацию безопасного подвоза учащихся, пожарную и техногенную безопасность, систему раннего предупреждения и эвакуации, а также четкий алгоритм действий в случае возникновения опасных ситуаций.

Полиция в школах

Напомним, глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в Украине начинают улучшать безопасность детей в детсадах, школах и университетах.

Он пояснил, что усиливать безопасность будут с помощью полицейских, работающих в учебных заведениях. Также в школах установят металлоискатели.

По словам Клименко, усиливать безопасность в учебных заведениях начнут именно со школ и гимназий. Он отметил, что в Украине в обычном и смешанном режиме работает около 10 тысяч школ. В первую очередь МВД приступит к учебным заведениям, которые находятся ближе к зоне боевых действий и границе с РФ и Беларусью.

"Цель - чтобы в каждой школе был работник полиции. Этот работник будет отобран и соответственно обучен по новым учебным программам и экипирован. С учителями и руководством учебных заведений будет принимать меры по пропускному режиму, публичному порядку, реагированию на заявления и сообщения, которые будем получать ", - объяснил министр.

Клименко подчеркнул, что полицейские в школах будут помогать с перемещением детей в укрытия. По словам главы МВД, в Украине еще раз проверят укрытия в школах, а также территории учебных заведений и даже магазины рядом.

"Мы говорим и о рамочных и арочных детекторах и металлоискателях, чтобы посторонние лица не смогли зайти в учебное заведение, чтобы дети не смогли принести запрещенные предметы", - добавил он.

Раненее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что уже в ближайшее время 500 полицейских будут нести службу в украинских школах.