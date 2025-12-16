Шмыгаль на "Рамштайне": Украине нужно 60 млрд долларов от партнеров на оборону в 2026 году

По его словам, в случае выполнения всех обязательств общая сумма поддержки достигнет 45 млрд долларов - это самый большой показатель с начала полномасштабной войны.

Шмыгаль проинформировал партнеров, что общие оборонные потребности Украины в 2026 году составляют 120 млрд долларов. Половину этой суммы государство готово обеспечить собственными ресурсами, однако еще 60 млрд долларов должны поступить от международных партнеров.

Среди ключевых приоритетов министр назвал стабильное финансирование обороны, развитие противовоздушной обороны для защиты гражданского населения, поддержку украинского производства дронов и эффективных образцов вооружения, а также поставки боеприпасов, в частности дальнобойных.

Отдельно Шмыгаль отметил важность дальнейшего финансирования механизма PURL - одного из ключевых инструментов сотрудничества между Европой и США. Общая потребность Украины в рамках PURL в 2026 году составляет 15 млрд долларов.

"Украина остается преданной восстановлению мира. Однако для его достижения должны усиливать давление на агрессора, ограничивать его ресурсы и расширять оборонные возможности Украины", - заявил Шмыгаль.