Шмыгаль на "Рамштайне": Украине нужно 60 млрд долларов от партнеров на оборону в 2026 году

2025 год стал рекордным по объемам международной помощи Украине. Однако необходимо обеспечить стабильную и прогнозируемую поддержку украинской обороны в 2026 году.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время 32-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".
По его словам, в случае выполнения всех обязательств общая сумма поддержки достигнет 45 млрд долларов - это самый большой показатель с начала полномасштабной войны.
Шмыгаль проинформировал партнеров, что общие оборонные потребности Украины в 2026 году составляют 120 млрд долларов. Половину этой суммы государство готово обеспечить собственными ресурсами, однако еще 60 млрд долларов должны поступить от международных партнеров.
Среди ключевых приоритетов министр назвал стабильное финансирование обороны, развитие противовоздушной обороны для защиты гражданского населения, поддержку украинского производства дронов и эффективных образцов вооружения, а также поставки боеприпасов, в частности дальнобойных.
Отдельно Шмыгаль отметил важность дальнейшего финансирования механизма PURL - одного из ключевых инструментов сотрудничества между Европой и США. Общая потребность Украины в рамках PURL в 2026 году составляет 15 млрд долларов.
"Украина остается преданной восстановлению мира. Однако для его достижения должны усиливать давление на агрессора, ограничивать его ресурсы и расширять оборонные возможности Украины", - заявил Шмыгаль.
Формат "Рамштайн" - это международная контактная группа по вопросам обороны Украины, которая была создана в апреле 2022 года с целью координации военной помощи в условиях противодействия российской агрессии.
К инициативе присоединились более 50 государств, в том числе страны НАТО и Европейского Союза, а также партнеры из других регионов мира. В рамках формата регулярно проходят встречи, во время которых стороны обсуждают потребности украинской армии, ход боевых действий и согласовывают поставки вооружения, военной техники и другого критически важного оснащения.
По данным Министерства обороны Украины, по состоянию на сентябрь этого года общий объем предоставленной союзниками помощи превысил 145 млрд долларов. Благодаря этому ВСУ получили современные системы противовоздушной обороны, истребители F-16, танки, бронетехнику, артиллерийские боеприпасы и другие ресурсы, необходимые для сдерживания российского вторжения.
В 2025 году формат "Рамштайн" продолжает функционировать активно, однако сейчас заседания проходят под совместным председательством Великобритании и Германии, а не Соединенных Штатов, как это было при президентстве Джо Байдена.
В частности, 14 ноября министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о подготовке очередной встречи в формате "Рамштайн". Однако заседание состоялось сегодня.