Шмыгаль провел встречу с НАТО: говорили о PURL и реформах Минобороны

Фото: Шмыгаль встретился с представителями НАТО (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталья Кава

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел в Киеве встречу со Старшим представителем НАТО в Украине Патриком Тернером, а также командующим NSATU и SAG-U генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в Telegram.

"Поблагодарил за системный диалог, углубляющий нашу евроатлантическую интеграцию", - отметил Денис Шмыгаль.

На встрече стороны подвели итоги заседания Совета Украина - НАТО на уровне министров обороны, которое в этом месяце состоялось в Брюсселе.

"Запад подчеркнул солидарность Альянса с Украиной и подтвердил наше равноправное участие в Совете. Партнеры также подтвердили готовность поддержки Минобороны в направлении реформ, необходимых для евроатлантической интеграции", - сообщил министр.

Также во время встречи отдельное внимание уделили инициативе PURL - закупке странами НАТО американского вооружения для Украины.

"Спасибо США, НАТО и всем государствам, которые уже присоединились к инициативе. Важно наладить системные поставки всего необходимого для нужд Сил обороны Украины", - подчеркнул Шмыгаль.

 

Программа PURL

Напомним, что PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это совместная инициатива США и НАТО, направленная на ускорение поставок вооружения Украине. В рамках программы формируется приоритетный перечень потребностей ВСУ, который передается союзникам для оперативного финансирования закупок.

Партнеры перечисляют средства на специальный счет НАТО, после чего США непосредственно поставляют оружие в соответствии с запросами Украины.

В сентябре стало известно, что администрация президента Дональда Трампа одобрила первые два пакета военной помощи Украине в рамках программы PURL.

А уже 14 октября посол США при НАТО Мэтью Уитакер сообщил, что в ближайшие дни ожидаются новые объявления о поставках вооружения через этот механизм.

Ранее в Министерстве обороны Украины объяснили, как именно программа PURL позволит существенно ускорить поставки оружия от партнеров.

