Шмыгаль провел встречу с НАТО: говорили о PURL и реформах Минобороны

"Поблагодарил за системный диалог, углубляющий нашу евроатлантическую интеграцию", - отметил Денис Шмыгаль.

На встрече стороны подвели итоги заседания Совета Украина - НАТО на уровне министров обороны, которое в этом месяце состоялось в Брюсселе.

"Запад подчеркнул солидарность Альянса с Украиной и подтвердил наше равноправное участие в Совете. Партнеры также подтвердили готовность поддержки Минобороны в направлении реформ, необходимых для евроатлантической интеграции", - сообщил министр.

Также во время встречи отдельное внимание уделили инициативе PURL - закупке странами НАТО американского вооружения для Украины.

"Спасибо США, НАТО и всем государствам, которые уже присоединились к инициативе. Важно наладить системные поставки всего необходимого для нужд Сил обороны Украины", - подчеркнул Шмыгаль.