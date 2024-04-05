Шмыгаль объяснил цель предложения запретить авиатранзит в РФ и Беларусь
Предложение Украины ввести запрет на авиационный транзит в Россию и Беларусь состоит в том, чтобы российский бизнес и туристы не могли комфортно использовать небо Европейского союза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время интервью в эфире телемарафона.
"Наша идея состоит в том, чтобы российский бизнес и российские туристы не могли комфортно использовать небо ЕС. Небо закрыто ЕС для российского флота, но мы обсудили с партнерами закрытие транзита для любых перелетов в Россию и из России", - пояснил Шмыгаль.
По его словам, это удорожит логистику и принесет дискомфорт российским туристам.
"Поэтому мы будем настаивать на таких санкциях. Убежден, что наши партнеры из Литвы, Эстонии и Латвии поддержат наше предложение. Будем работать в этом отношении с Еврокомиссией", - добавил премьер.
Что предшествовало
Сегодня, 5 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина предлагает ввести запрет на авиационный транзит в Россию и Беларусь. Это поможет усилить санкционное давление на Москву.
Соответствующее предложение глава правительства выдвинул во время визита в Вильнюс и встречи с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.
По мнению Шмыгаля, ограничение авиатранзита сможет ограничить экономический потенциал России.
"Сегодня предложили новую инициативу - запрет авиатранзита в Российскую Федерацию и Беларусь. Эта инициатива призвана ограничить экономический потенциал агрессора, а также усилить санкционное давление на врага", - отметил премьер Украины.
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