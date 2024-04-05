ua en ru
Пт, 05 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шмыгаль объяснил цель предложения запретить авиатранзит в РФ и Беларусь

Пятница 05 апреля 2024 20:24
UA EN RU
Шмыгаль объяснил цель предложения запретить авиатранзит в РФ и Беларусь Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Предложение Украины ввести запрет на авиационный транзит в Россию и Беларусь состоит в том, чтобы российский бизнес и туристы не могли комфортно использовать небо Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время интервью в эфире телемарафона.

"Наша идея состоит в том, чтобы российский бизнес и российские туристы не могли комфортно использовать небо ЕС. Небо закрыто ЕС для российского флота, но мы обсудили с партнерами закрытие транзита для любых перелетов в Россию и из России", - пояснил Шмыгаль.

По его словам, это удорожит логистику и принесет дискомфорт российским туристам.

"Поэтому мы будем настаивать на таких санкциях. Убежден, что наши партнеры из Литвы, Эстонии и Латвии поддержат наше предложение. Будем работать в этом отношении с Еврокомиссией", - добавил премьер.

Что предшествовало

Сегодня, 5 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина предлагает ввести запрет на авиационный транзит в Россию и Беларусь. Это поможет усилить санкционное давление на Москву.

Соответствующее предложение глава правительства выдвинул во время визита в Вильнюс и встречи с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

По мнению Шмыгаля, ограничение авиатранзита сможет ограничить экономический потенциал России.

"Сегодня предложили новую инициативу - запрет авиатранзита в Российскую Федерацию и Беларусь. Эта инициатива призвана ограничить экономический потенциал агрессора, а также усилить санкционное давление на врага", - отметил премьер Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Денис Шмыгаль Санкции против России Война в Украине
NEWS
В Запорожье возросло число погибших и раненых из-за обстрела
В Запорожье возросло число погибших и раненых из-за обстрела
DAILY
Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС