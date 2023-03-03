Не принудительно. Шмыгаль разъяснил планы по эвакуации детей из опасных зон

Как пояснил Шмыгаль, невозможно отобрать у родителей ребенка и вывезти его без их согласия из опасной зоны, поскольку это будет киднепингом.

"Есть живые родители, которые занимаются ребенком, они не лишены родительских прав, вы не можете отобрать у них ребенка и вывезти его без их согласия, это невозможно, это киднепинг. Мы не можем воровать детей у украинских семей", - заявил премьер.

В то же время Шмыгаль отметил, что если существует угроза жизни ребенка, сейчас разрабатываются проект постановления о его эвакуации с одним из родителей.

"Это то, о чем мы разговаривали вчера на совещании. То есть мы работаем как раз над таким вариантом, чтобы все-таки спасать максимальное количество жизней наших детей и их родителей", - добавил Шмыгаль.