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Шмыгаль ожидает, что программа поддержки Украины от МВФ будет запущена как можно скорее

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Пятница 17 февраля 2023 22:18
Шмыгаль ожидает, что программа поддержки Украины от МВФ будет запущена как можно скорее Фото: премьер-министр Украины Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что полноценная программа поддержки Международного валютного фонда для Украины будет запущена как можно скорее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Дениса Шмыгаля.

"Сегодня в Варшаве завершилась проверочная миссия Программы мониторинга с участием Совета директоров (PMB). Большое спасибо миссии за организацию работы. Мы ожидаем, что полноценная программа поддержки Фонда для Украины будет запущена как можно скорее", - написал Шмыгаль.

Напомним, Украина и персонал МВФ достигли договоренности по пересмотру "Программы мониторинга" с участием Совета директоров. Теперь эту договоренность должно утвердить руководство организации.

Отметим, сегодня, 17 февраля, миссия МВФ во главе с Гевином Греем встретилась с украинскими властями в Варшаве в течение 13-17 февраля, чтобы оценить результаты деятельности Украины. Чего ждать в результате переговоров Украины с МВФ - читайте в материале РБК-Украина.

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