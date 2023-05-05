Шмыгаль обсудил с Уоллесом шаги, необходимые для украинского контрнаступления

"В Великобритании уже прошли подготовку почти 15 тысяч украинских военных. Сегодня вместе с министром обороны Соединенного Королевства Беном Уоллесом и первой леди Украины Еленой Зеленской ознакомились с процессом обучения очередной группы военных ВСУ", - сообщил премьер.

Фото: премьер и первая леди с визитом в Британии (t.me/Denys_Smyhal)

Он сообщил, что вместе с британским министром они скоординировали шаги, необходимые для украинского контрнаступления и для дальнейшего укрепления обороноспособности Украины.

"Систематически движемся в этом направлении. Украинская армия осваивает стандарты НАТО на практике. На поле тренировок от опытных наставников и на поле боя во время борьбы с врагом", - отметил Шмыгаль.

Напомним, почему наступление Украины может стать переломным - можно узнать в материале РБК-Украина.

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