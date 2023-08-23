Шмыгаль назвал размер ущерба от оккупации Крыма

"Ущерб от оккупации Крыма составляет по меньшей мере 120 млрд грн. Точная сумма будет известна после освобождения полуострова и проведения аудита. Правительство работает над концепцией конфискации российских активов, замороженных на Западе", - сообщил Шмыгаль .

Он пояснил, что это предполагает создание международного компенсационного механизма, по которому агрессор заплатит за все уничтоженное.

"Пока Крым оккупирован, невозможно говорить о справедливости, устойчивом мире, безопасности в Европе и международном порядке, основанном на правилах. Но наш флаг снова поднимется над украинским Симферополем, Севастополем, Ялтой и другими городами украинского полуострова. Крым станет частью большой сильной и европейской Украины. Признательны всем, кто поддерживает нас на этом пути", - добавил премьер.

О будущем Крыма

Украина подпишет меморандум с ведущими компаниями, готовыми после деоккупации войти и развивать Крым.

"Для нас очень важна интеграция полуострова в Украину. Они жили 9,5 лет без Украины, это сложная задача, но Украина придет, придет экономика, и Крым будет частью Украины по факту. Мы приближаемся к полноправному членству в Европейском союзе, и Крым в ЕС в составе Украины – это совсем другая история", - отметил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, важно интегрировать Крым без угроз безопасности в будущем. Чтобы остров работал постоянно, а не только в туристический сезон.

Детальнее о результатах пресс-конференции президента можно узнать в материале РБК-Украина.

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