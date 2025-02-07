Шмыгаль назвал один из ключевых запросов к оборонным предприятиям

Правительство прорабатывает механизм долгосрочных контрактов для оборонных предприятий. Это поможет обеспечить стабильное производство оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

"Практически все внутренние ресурсы государственного бюджета идут на обороноспособность и безопасность. Имеем в этом году рекордный бюджет на программу производства и закупки оружия. Речь идет о не менее 739 млрд гривен", - сообщил Шмыгаль.

Он пояснил, что правительство делает ставку и акцент на закупку именно украинского оружия. Инвестируем в это ресурсы государства и поддерживаем частный сектор.

"Один из ключевых запросов в этом направлении от оборонных предприятий - это введение долгосрочных контрактов на производство оружия и боеприпасов. Минобороны, Министерству финансов и Министерству стратегических отраслей промышленности поручено проработать этот вопрос", - подчеркнул министр.

Шмыгаль напомнил, что первые трехлетние контракты были подписаны в прошлом году.

"В этом году стоит задача сделать так, чтобы трехлетние и пятилетние контракты стали нормой для производителей вооружения и военной техники", - сказал глава правительства.