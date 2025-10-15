Шмыгаль назвал новые страны, которые присоединились к программе PURL

"Украина должна быть сильной на поле боя. Благодарен нашим партнерам из Швеции, Латвии, Эстонии, Дании, Норвегии и Словении за объявление новых взносов в новый пакет PURL. Благодарен странам, которые решили присоединиться к инициативе", - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что эта инициатива позволяет Украине закупать оружие, которое срочно нужно для спасения жизней.

В то же время генсек НАТО Марк Рютте во время брифинга по итогам "Рамштайна" заявил, что Украина получила обязательство 17 государств НАТО присоединиться к финансированию программы PURL.

"В начале дня шесть стран-членов Альянса имели обязательства по PURL: это Нидерланды, Германия, Канада, Швеция, Норвегия и Дания. Но после сегодняшнего заседания мы имеем более половины всех членов Альянса, 17 государств, взяли на себя обязательства по PURL", - сообщил он.

Однако Рютте не стал уточнять полный список государств, которые присоединились к инициативе.