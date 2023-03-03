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Шмыгаль: за два года Украина выполнит все условия по членству и "передаст мяч" ЕС

Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Украина планирует за два года выполнить условия по членству в Евросоюзе. После этого блоку останется только принять политическое решение в этом вопросе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время пресс-конференции.

Глава правительства напомнил, что после того, как Украина получила статус кандидата, Евросоюз предоставил нашей стране семь рекомендаций. Сейчас почти все они уже выполнены.

Шмыгаль добавил, что уже на следующей неделе правительство получит кандидатов на руководителя Национального антикоррупционного бюро, что также является важным шагом на пути к выполнению рекомендаций ЕС.

По словам премьера, он уверен, что уже этой осенью Евросоюз предоставит Украине свою оценку выполнения рекомендаций. Параллельно наша страна проводит самоаудит на соответствие европейскому законодательству для того, чтобы когда переговоры по членству Украины начнутся, уже были определенные результаты.

"Это дает мне уверенность говорить о том, что через два года мы сможем выполнить все необходимые условия для того, чтобы поставить мяч на сторону Европейского Союза относительно принятия политического решения о вхождении в Евросоюз. Важный момент - чрезвычайно амбициозный и сложный план, но мы по этому направлению будем двигаться", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что переговоры по членству нашей страны в ЕС должны начаться в этом году.

Также мы писали, что, по словам депутата Европарламента, переговоры Украины с Евросоюзом могут закончиться к 2027 году, а полноправное членство в блоке государство сможет обрести в 2029 году.

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Денис ШмыгальЕвросоюзВступление в ЕС