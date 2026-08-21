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Шмыгаль дал прогноз по ценам на электроэнергию в Украине

11:30 21.08.2026 Пт
2 мин
Увеличатся ли суммы в платежках?
aimg Татьяна Степанова
Фото: первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль (facebook.com/zelenskyy.official)

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине будут оставаться неизменными, ведь цена зафиксирована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление первого вице-премьера - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Шмигаль отметил, что сегодня Украина является частью европейского рынка и полноправным голосующим членом европейской системы ENTSO-E. Потому украинцы живут в рыночных условиях.

"Соответственно цена для бизнеса рыночная. Электроэнергия - это рыночный продукт. Для людей цена зафиксирована. Это, соответственно, не нарушена, зафиксированная нами величина до фактически, я думаю, на этот отопительный сезон, до следующего года у нас цены на электроэнергию будут оставаться неизменными для людей", - пояснил министр.

В то же время он добавил, что цены на воду формируются местными властями, являются рыночными и включают в себя все рыночные составляющие себестоимости подачи воды и водоотведения.

Соответственно, по отношению к воде, конечно же, мы в планы устойчивости включили защиту водонапорных станций, станций водоочистных станций, станций водоотвода, все это комплекс и, конечно же, понимая, что враг будет бить, мы как раз и говорим о концентрации сосредоточения на этом направлении для того, чтобы его защитить", - отметил Шмигаль.

Тарифы на свет пока не будут повышаться

Напомним, что ранее стало известно, что в меморандуме с Международным валютным фондом рассматривается возможность постепенного перехода Украины к рыночному ценообразованию в энергетике после завершения военного положения. Среди обсуждаемых направлений реформ упоминается поэтапное изменение тарифной политики.

В прошлом месяце в Министерстве энергетики Украины опровергли распространенную информацию о якобы зафиксированном в меморандуме с МВФ повышении тарифов на газ и электроэнергию с 2027 года.

В ведомстве пояснили, что меморандум предусматривает подготовку к концу 2026 года дорожной карты реформирования энергетического сектора.

Речь идет о планировании и аналитической работе, а не о принятии решений по изменению стоимости коммунальных услуг.

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