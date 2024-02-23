Шмыгаль о блокаде границы с Польшей: готовим предложения, готовы к разумным компромиссам

"Сегодня проводим выездное заседание Правительства. По поручению президента Украины работаем во Львовской области. Среди ключевых вопросов - это ситуация с блокадой на границе. Готовим четкие шаги и конкретные предложения", - заявил он.

Премьер сообщил, что Украина планирует провести с польской стороной прагматичный диалог, и готовы к разумным компромиссам.

"Одновременно продолжаем расширять нашу логистику в других точках. Морские порты. Дунайские порты. Пункты пропуска с нашими другими соседями. Железная дорога. В январе 2024 года 88% украинской пшеницы мы экспортировали в ЕС через Черное море. Это результат работы нашего морского логистического коридора", - заявил он.

Шмыгаль добавил, что дунайские порты продолжают бить рекорды с точки зрения перевалки.

"Инвестируем дальше в расширение их способности. Готовим группы судов с нашей продукцией по Дунаю. Речь идет о так называемых баржевых контейнерных судах, которые могут приплыть в дунайские порты Болгарии, Сербии, Венгрии, Словакии, Австрии, Германии и в румынский порт Констанца", - заявил он.

Премьер добавил, что Украина расширяет сотрудничество с Румынией.

"Наши партнеры там доказали свою предсказуемость. В январе 2024 года через Румынию транзитом проехало 1,1 млн тонн зерновых. В первой половине февраля уже 0,6 млн тонн", - отметил он.

Блокада границы

Накануне президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации на границе, а затем предложил президенту Польши Анджею Дуди и премьеру Дональду Туску встретиться на границе.

Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал, что встреча правительств двух стран состоится 28 марта в Варшаве.

Позже Туск заявил, что проведет встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Они будут обсуждать вопросы блокады польскими фермерами границы с Украиной

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