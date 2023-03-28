Шмыгаль анонсировал перерасчет пенсий в апреле: кого это коснется

"Несмотря на сложную экономическую ситуацию, правительство провело уже вторую индексацию пенсионных выплат во время полномасштабной войны. По состоянию на сегодня все пенсии за март полностью выплачены", - говорится в заявлении.

По словам Шмыгаля, в марте пенсии выросли почти на 20%. Индексация затронула 10,5 миллиона украинских пенсионеров. Средний размер повышения составил около 600 гривен. Теперь средний размер пенсии в Украине составляет 5200 гривен. Также было произведено повышение выплат военным пенсионерам и ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Средний размер повышения для этих категорий пенсионеров превысил тысячу гривен.

"Теперь в апреле будет произведен автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, с учетом увеличенного трудового стажа. Такое повышение коснется около 600 тысяч украинцев. Дополнительные доплаты по возрасту, введение которых в свое время инициировал президент Украины Владимир Зеленский, также остаются в силе", - сказал премьер-министр.

По словам главы правительства, граждане пенсионного возраста нуждаются в особой поддержке во время войны. Поэтому властям удалось найти ресурсы, проиндексировали пенсии, продлить доплаты, предоставить субсидии и льготы. Шмыгаль поблагодарил международных партнеров, благодаря которым Украина может в полной мере и своевременно профинансировать все критические расходы бюджета. Также премьер поблагодарил бизнес и всех налогоплательщиков и объяснил, что все средства направляются на украинскую армию и безопасность.