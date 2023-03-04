Как выросли с 1 марта пенсии чернобыльцев: разъяснение ПФУ

Минимальные пенсии "чернобыльцев" зависят от средней стирки в Украине. С 1 марта 2023 года выплаты возрастут на 3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

Как отметили пресс-службе, минимальный размер пенсионной выплаты лицам с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, и являющиеся участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, не может быть ниже:

для лиц с инвалидностью 1 группы - 100% размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и который учитывается для расчета пенсии за предыдущий год;

для лиц с инвалидностью 2 группы - 80%;

для лиц с инвалидностью 3 группы - 60%.

Если ежемесячные размеры пенсионных выплат достигают таких размеров, таким лицам выплачивается ежемесячное государственное адресное пособие к пенсии в сумме, которой недостает до указанных размеров.

Минимальный размер пенсионной выплаты увеличивается с 1 марта исходя из средней заработной платы, за год, предшествующий году перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии.

С 1 марта 2023 года соответствующий перерасчет произведен исходя из средней заработной платы за 2022 год - 13 376,21 грн.

Таким образом, с 1 марта 2023 года минимальный размер пенсионной выплаты "чернобыльцам" не может быть ниже:

для лиц с инвалидностью 1 группы - 13 376,21 грн (до 01.03.2023 - 12 993,56 грн);

для лиц с инвалидностью 2 группы –-10 700,97 грн (до 01.03.2023 - 10 394,85 грн);

для лиц с инвалидностью 3 группы - 8 025,73 грн (до 01.03.2023 - 7 796,14 грн).

Такие размеры минимальных пенсионных выплат устанавливаются независимо от того, согласно какому закону лицу назначена пенсия.

Напомним, по данным ПФУ, в среднем за 2022 год зарплата для назначения пенсий составила 13 376,21 гривен, что на 382,65 гривен (на 3,0%) больше чем за 2021 год (12 993,56 гривен).

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