ПФУ провел перерасчет пенсий: у кого и насколько с 1 марта вырастут выплаты
Правительство Украины приняло постановление об индексации пенсионных и страховых выплат. Перерасчеты производятся Пенсионным фондом без дополнительных обращений пенсионеров, по материалам пенсионных дел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
Согласно постановлению, размер увеличения в результате перерасчета пенсии с 1 марта не может быть меньше 100 грн и больше 1500 грн.
Индексация пенсий
Пенсии, назначенные в соответствии с законами "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" и "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" (лицам с числа военнослужащих срочной службы) пересчитываются с применением коэффициента увеличения средней заработной платы, учитываемого для исчисления пенсий, в размере 1,197.
К пенсиям, назначенным до 31 декабря 2022 года, размер которых не повысился с 1 марта 2023 года, устанавливается ежемесячная доплата в размере 100 грн.
Индексация пенсий военных
Размеры пенсий, назначенных в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц" (кроме лиц из числа военнослужащих срочной службы), повышаются на коэффициент увеличения 1,197. Повышению подлежит размер пенсии без учета надбавок.
Повышение размеров минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы
С 1 марта повышению на коэффициент 1,197 подлежат:
- минимальные размеры пенсий по инвалидности лицам с инвалидностью в результате войны из числа военнослужащих срочной службы
- минимальные размеры пенсий по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы
Повышение минимальных пенсионных выплат
С 1 марта устанавливаются доплаты к минимальным размерам выплат пенсионерам:
- которые достигли возраста 65 лет, не работают и имеют полный страховой стаж 30/35 лет, - до 3120 грн.
- которым исполнилось 80 лет и имеющих страховой стаж 20/25 лет, - до 3120 грн.
- в возрасте от 70 до 80 лет , имеющих страховой стаж 30/35 лет, - до 3120 грн.
- в возрасте до 70 лет (работающим), имеющих страховой стаж 30/35 лет и лицам с инвалидностью I группы, - до 3000 грн.
- другим категориям пенсионеров, которые не работают (независимо от возраста и закона, согласно которому назначена пенсия), - до 2520 грн.
Индексация страховых выплат
Ежемесячные страховые выплаты потерпевшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекшие потерю трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего, в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном социальном страховании", пересчитываются с применением коэффициента увеличения в размере 1,197.
Перерасчет производится в пределах максимального размера ежемесячной страховой выплаты, что составляет четыре минимальных заработных плат - (6700 грн х 4 = 26800 грн).
Размер увеличения в результате перерасчета ежемесячных страховых выплат не может превышать 1500 грн.
Кроме того, работающим пенсионерам, которые на 1 марта 2023 года обрели право на проведение перерасчета пенсий, с учетом не менее 24-х месяцев страхового стажа после назначения (предварительного перерасчета) пенсии или если после назначения (предыдущего перерасчета) прошло не менее 2-х лет, перерасчет пенсий проводится с 1 апреля 2023 года.
Также с 1 июля повышению на коэффициент 1,197 подлежат размеры пенсий, назначенных в соответствии с законами "О государственной службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе народного депутата Украины", "О научной и научно-технической деятельности".
Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление об индексации пенсионных и страховых выплат в 2023 году. Размер повышения с 1 марта составит от 100 до 1500 гривен.
Проект постановления правительства об индексации пенсий предусматривает, что под индексацию пенсий подпадают 10,557 млн. человек. Из государственного бюджета на индексацию пенсий в 2023 году нужно 82 млрд гривен .