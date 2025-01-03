Шмыгаль анонсировал новую модель работы ГТС Украины после прекращения транзита

"Украинская газотранспортная система теперь работает без транзита российского газа, и важно уже в этом году реализовать новую модель ее работы. Будем уделять особое внимание развитию концепции "Украина - газовый сейф Европы"", - сказал он.

По его словам, одним из самых больших вызовов на этот год остается энергетика.

"Две ключевые задачи на этот год - это восстановление и защита энергообъектов. Одновременно продолжим развитие распределенной генерации и развитие инфраструктуры, чтобы была возможность импортировать больше электроэнергии из Европы", - сообщил премьер.

Конец транзита и ПХГ Украины

Напомним, пятилетний транзитный контракт "Нафтогаза" с "Газпромом" закончился 1 января 2025 года. Украина перекрыла газовый вентиль, лишив Москву примерно 5-7 млрд долларов доходов в год.

Перед этим "Укртрансгаз" и "Оператор ГТС Украины" провели стресс-тесты, чтобы оценить надежность газотранспортной системы и подземных хранилищ для работы в условиях обстрелов и прекращения транзита российского газа.

Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, все необходимые работы по подготовке системы были проведены Оператором газотранспортной системы Украины, в Украине готовы к функционированию газовой системы без транзита российского газа.

Украинские подземные газовые хранилища - крупнейшие в Европе, их объем составляет более 31 млрд кубометров. Они расположены на глубине от 400 м до 2 км, поэтому хранить газ полностью безопасно. Украина готова предоставить партнерам около 10 млрд кубометров.

Иностранные трейдеры хранят газ в ПХГ Украины. Однако в 2024 году этот объем уменьшился из-за беспокойства после российских ракетных ударов по газовой инфраструктуре.