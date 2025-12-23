RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Шмыгаль анонсировал экспериментальный проект по "Мотор Сичи" с работой 24/7

Фото: Денис Шмыгаль, министр обороны Украины (facebook.com dshmyhal)
Автор: Валерий Ульяненко

Во вторник, 23 декабря, Кабинет министров по представлению Минобороны принял пакет решений для укрепления оборонной индустрии Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Дениса Шмыгаля в Telegram.

Он рассказал, что речь идет об изменениях в релокации и восстановлении производственных мощностей украинских предприятий оборонного сектора.

Шмыгаль сообщил о начале нового экспериментального проекта по "Мотор Сичи" и ускорении проектирования новых объектов предприятия. По словам министра, они обеспечиваются водой, газом, теплом и электричеством по упрощенной форме.

"Даем возможность создавать вспомогательную инфраструктуру для непрерывной работы релоцированных мощностей. Гарантируем защищенность чувствительной информации по безопасности. Все это активизирует восстановление и создание новых объектов "Мотор Сичи" для выполнения государственных оборонных контрактов в режиме 24/7", - заявил он.

Кроме того, решение правительства конкретизируют условия, критерии и механизмы предоставления финансовой государственной поддержки оружейникам. Это касается, в частности, частичной компенсации процентных и лизинговых платежей.

Шмыгаль подчеркнул, что принятые изменения направлены на укрепление, модернизацию и масштабирование оборонной индустрии для обеспечения украинской армии всем необходимым.

 

Напомним, в начале декабря Евросоюз принял новые инициативы для укрепления обороноспособности Украины. Программа предусматривает выделение 1,5 миллиарда евро грантами на период 2025-2027 годов.

Ранее стало известно, что Великобритания подпишет с Украиной соглашение о совместной разработке и производстве передового военного оборудования. Оно предусматривает обмен технологиями, что усилит национальную безопасность обеих стран.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгаль