Шмыгаль анонсировал экспериментальный проект по "Мотор Сичи" с работой 24/7

Во вторник, 23 декабря, Кабинет министров по представлению Минобороны принял пакет решений для укрепления оборонной индустрии Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Дениса Шмыгаля в Telegram.
Он рассказал, что речь идет об изменениях в релокации и восстановлении производственных мощностей украинских предприятий оборонного сектора.
Шмыгаль сообщил о начале нового экспериментального проекта по "Мотор Сичи" и ускорении проектирования новых объектов предприятия. По словам министра, они обеспечиваются водой, газом, теплом и электричеством по упрощенной форме.
"Даем возможность создавать вспомогательную инфраструктуру для непрерывной работы релоцированных мощностей. Гарантируем защищенность чувствительной информации по безопасности. Все это активизирует восстановление и создание новых объектов "Мотор Сичи" для выполнения государственных оборонных контрактов в режиме 24/7", - заявил он.
Кроме того, решение правительства конкретизируют условия, критерии и механизмы предоставления финансовой государственной поддержки оружейникам. Это касается, в частности, частичной компенсации процентных и лизинговых платежей.
Шмыгаль подчеркнул, что принятые изменения направлены на укрепление, модернизацию и масштабирование оборонной индустрии для обеспечения украинской армии всем необходимым.
Напомним, в начале декабря Евросоюз принял новые инициативы для укрепления обороноспособности Украины. Программа предусматривает выделение 1,5 миллиарда евро грантами на период 2025-2027 годов.
Ранее стало известно, что Великобритания подпишет с Украиной соглашение о совместной разработке и производстве передового военного оборудования. Оно предусматривает обмен технологиями, что усилит национальную безопасность обеих стран.