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Біля греблі ДніпроГЕС масово загинула риба

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Каховка, Четвер 22 липня 2021 11:53
Біля греблі ДніпроГЕС масово загинула риба Фото: біля греблі ДніпроГЕС зафіксували масову загибель риби (zp.darg.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

У нижньому б’єфі Дніпровської ГЕС (вершина Каховського водосховища) зафіксували масову загибель риби. Орієнтовна загальна вага товстолобів, що загинули складає близько 4 тисяч кілограмів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державного агентства рибного господарства у Запорізькій області.

У риб виявили рубані рани, відсутність частин тіла, в основному голів. Частина загиблої риби випала на дно, тому дані щодо кількості загиблої риби будуть уточнювати.

"Водні біоресурси, що загинули, у свіжому вигляді активно збирають рибалки-любителі у плавзасоби для власного споживання (за їх поясненнями)", - йдеться у повідомленні.

Наразі дані щодо виявленого факту загибелі готуються для передачі до інших компетентних органів для проведення комплексного розслідування і встановлення причин загибелі.

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