На пути миссии МАГАТЭ к Запорожской АЭС обнаружили российские противопехотные мины

Украинские саперы обнаружили две российские противопехотные мины на пути следования миссии МАГАТЭ к Запорожской атомной электростанции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
"Сегодня утром нашим саперам удалось обнаружить две российские противопехотные мины на пути следования миссии МАГАТЭ к Запорожской АЭС", - написал Тарнавский.
По его словам, мины были обезврежены, что позволило обеспечить безопасность экспертов.
Ситуация на ЗАЭС
Напомним, ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне дополнительно заминировали ЗАЭС. В частности, они поместили взрывчатку на охладителе энергоблоков. Также президент Владимир Зеленский предупреждал, что россияне могут устроить теракт на оккупированной станции с выбросом радиации.
Председатель Госатомрегулирования Олег Кориков сообщил, что эксперты МАГАТЭ зафиксировали взрывы в районе захваченной станции 26 и 27 июля. Они также обнаружили мины на территории ЗАЭС.
При этом добавим, что в МАГАТЭ и раньше заявляли, что они обнаружили противопехотные мины на территории ЗАЭС. Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что установленные мины могут взорваться в любой момент.
Также отметим, что кафиры перевели четвертый и пятый энергоблок ЗАЭС в состояние "горячей остановки".
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