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Путь к миру лежит через наращивание поддержки, - Кулеба

Фото: министр иностранніх дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Прийменко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что партнерам Украины нужно наращивать поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Facebook Министерства иностранных дел Украины.

Кулеба сказал, что войны в Украине не было бы, если с момента признания независимости, страну приняли бы в ЕС и НАТО.

"Если бы с самого начала независимости Германия и Запад не смотрели на Украину через призму России, и забрали бы ее в НАТО и ЕС, то этой войны просто не было бы", - заявил Кулеба.

Также министр заявил, что если бы мир услышал Украину за год до вторжения и предоставил ей оружие, поддержку и реальные меры сдерживания России, войны бы не было.

"Если бы за год до вторжения нас услышали и предоставили бы нам оружие и поддержку, и начали бы реальными решениями сдерживать Россию, то этой войны не было бы. Россия бы не отважилась", - предположил Кулеба.

По словам Кулебы, если бы после начала войны все решения о поддержке Украины были приняты и реализованы быстро, то сегодня Украина уже бы освободила территории и закончила войну.

"Если бы после начала войны все решения о поддержке Украины были быстро приняты и реализованы, мы бы сегодня были в Луганске и давали бы пресс-конференцию о единой Европе от Лиссабона до Луганска", - сказал Кулеба.

Закончил Кулеба выступление, что путь к миру лежит через наращивание поддержки.

"Я благодарен за поддержку, но мы должны быть честными: путь к миру лежит через наращивание поддержки. Только победив Россию на поле боя, можно договориться об установившемся мире", - заявил Кулеба.

Ранее мы писали, что Дмитрий Кулеба сказал о помощи США, что пора перейти от сигналов к принятию решений.

Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что ЕС передаст Украине около 170 тысяч снарядов до конца марта.

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