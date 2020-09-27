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Шквали та значні дощі: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Автор: Максим Зайченко

У неділю, 27 вересня, синоптики в Україні прогнозують погіршення погоди. Очікуються значні дощі та сильні пориви вітру.

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Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях очікуються сильні дощі. Оголошено другий рівень небезпеки, помаранчевий.

Крім того, у більшості областей країни пориви вітру 15-22 м/с, місцями грози, в окремих районах град; у західних, вночі в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі (перший рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, в Україні через негоду знеструмлено 107 населених пунктів. Найбільше таких населених пунктів у Львівській та Вінницькій областях.

Також повідомлялося, що через негоду на заході рівень води у річках може піднятися на 1,5 метра.

Зазначимо, раніше синоптики попередили про сильні пориви вітру в Києві, які можуть досягати 20 метрів за секунду.

Прогноз погоди
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