Дощі по всій Україні. Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні
Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
УкрГідрометцентр дав прогноз погоди на сьогодні. Очікуються дощі у всіх областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні дощі будуть у всіх областях. А у східних - сніг з дощем. Температура повітря складе:
- на заході вдень +6+11, а вночі +2+5,
- на півночі вдень -2-8, а вночі -4-8,
- на сході вдень +2+4, а вночі -12-14,
- на півдні вдень +5+7, а вночі -2-5,
- у центрі вдень +3+7, а вночі -2-8.
Прогноз у Києві
У Києві теж прогнозують дощ. Температура повітря складе вдень +5+7, а вночі -2-4.