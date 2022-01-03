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Дощі по всій Україні. Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Понеділок 03 січня 2022 06:00
Дощі по всій Україні. Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

УкрГідрометцентр дав прогноз погоди на сьогодні. Очікуються дощі у всіх областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні дощі будуть у всіх областях. А у східних - сніг з дощем. Температура повітря складе:

  • на заході вдень +6+11, а вночі +2+5,
  • на півночі вдень -2-8, а вночі -4-8,
  • на сході вдень +2+4, а вночі -12-14,
  • на півдні вдень +5+7, а вночі -2-5,
  • у центрі вдень +3+7, а вночі -2-8.

Прогноз у Києві

У Києві теж прогнозують дощ. Температура повітря складе вдень +5+7, а вночі -2-4.

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