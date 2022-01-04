Шквали, дощі, але місцями до +13: прогноз погоди на завтра
У середу, 5 січня майже по всій Україні йтимуть дощі, окрім південних регіонів. Стовпчики термометра місцями піднімуться до +13.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними Укргідрометцентру, на сході та північному сході країни вночі йтимуть дощі з мокрим снігом.
Крім того, вночі у західних областях, вдень на Лівобережжі місцями пориви вітру до 15-20 м/с.
В Карпатах вночі прогнозують значний мокрий сніг та хуртовини, на дорогах ожеледиця, вдень дощ та пориви вітру до 25-28 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у західних областях вдень +5 +10, вночі +2 +6 градусів;
- на півночі країни +4 +8 градусів, а вночі від 0 до +4;
- у східних областях вдень +4 +7 градусів, вночі -1 -5;
- на півдні країни +7 +10 градусів вдень, а вночі +2 +6;
- у центральних областях +5 +9 вдень, вночі +1 +4 градуси.
Погода в Києві
У середу, 5 січня в столиці протягом доби йтиме дощ. Температура повітря вдень становитиме +6 +8 градусів, вночі +2 +4.
Нагадаємо, вчора 3 січня, середньодобова температура повітря в Києві була максимальною за 142 роки спостережень.