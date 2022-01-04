ru ua
Вт, 04 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шквали, дощі, але місцями до +13: прогноз погоди на завтра

Новость на русском →
Україна, Вівторок 04 січня 2022 20:00
Шквали, дощі, але місцями до +13: прогноз погоди на завтра Фото: погода в Україні 5 січня буде з дощами та шквалами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У середу, 5 січня майже по всій Україні йтимуть дощі, окрім південних регіонів. Стовпчики термометра місцями піднімуться до +13.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними Укргідрометцентру, на сході та північному сході країни вночі йтимуть дощі з мокрим снігом.

Крім того, вночі у західних областях, вдень на Лівобережжі місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

В Карпатах вночі прогнозують значний мокрий сніг та хуртовини, на дорогах ожеледиця, вдень дощ та пориви вітру до 25-28 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у західних областях вдень +5 +10, вночі +2 +6 градусів;
  • на півночі країни +4 +8 градусів, а вночі від 0 до +4;
  • у східних областях вдень +4 +7 градусів, вночі -1 -5;
  • на півдні країни +7 +10 градусів вдень, а вночі +2 +6;
  • у центральних областях +5 +9 вдень, вночі +1 +4 градуси.

Шквали, дощі, але місцями до +13: прогноз погоди на завтра

Погода в Києві

У середу, 5 січня в столиці протягом доби йтиме дощ. Температура повітря вдень становитиме +6 +8 градусів, вночі +2 +4.

Шквали, дощі, але місцями до +13: прогноз погоди на завтра

Нагадаємо, вчора 3 січня, середньодобова температура повітря в Києві була максимальною за 142 роки спостережень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
NEWS
США можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2", - Politico
США можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2", - Politico
DAILY
Наталія Науменко: Неконтрольована міграція з України – це ризик втрати безвізу
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Наталія Науменко: Неконтрольована міграція з України – це ризик втрати безвізу