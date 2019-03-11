Шквальний вітер у Львові завдав серйозних збитків

Вітер звалює дерева та зриває дахи будинків

Из-за сильного ветра с порывами 35-40 м/с во Львовской области до конца суток объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) во Львовской области.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности и быть осторожными, особенно во время пребывания на улице, в частности, не ходить под раскидистыми деревьями, а также держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач. Также просят по возможности не парковать автомобили под неустойчивыми конструкциями.

Однако непогода во Львове уже нанесла значительный ущерб. Местное издание Zaxid.net опубликовало последствия непогоды. В частности, сильный ветер сваливает деревья, срывает крыши, а также снес аттракцион в парке отдыха и сорвал навес остановки общественного транспорта. Кроме того, по меньшей мере на одну машину упало дерево и еще на две ветер отбросил мусорный бак.

О пострадавших людях в результате сильного ветра не сообщается.

Фото: последствия непогоды (zaxid.net)

РБК-Украина писало, что сегодня, 11 марта, ожидается ухудшение погоды в Украине, в частности, порывы ветра до 20 м/сек.

По прогнозам синоптиков, погода в Киеве 11 марта ухудшится, ожидается дождь и сильный ветер.