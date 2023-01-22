Зима возвращается в строй. Синоптик рассказала о погоде на сегодня

Сегодня, 22 января, ожидаются небольшие дожди в Украине. А вот дождь или снег будет зависеть от температуры воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

Погода в Украине

"Сегодня осадки в Украине предусматриваются северо-западным венчиком небольшого мокрого снега и дождя - которую температура воздуха позволит", - рассказала она.

При этом, по ее словам, температура воздуха будет составлять в большинстве областей умеренные, уже более близкие к сезону 0...+4 градуса, на крайнем западе до +6, в Черновицкой области до +9 градусов, в южной части +7... +12 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве днем +2...+4 градуса.

"В дальнейшем по неделе погода обещает быть свежей, серьезных осадков не предполагается", - добавила Диденко.