RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Школьницу похитили посреди улицы в Черновцах: как полиции удалось спасти ребенка

Фото: правоохранители задержали злоумышленника в одном из сел (facebook.com/andrij.nebitov)
Автор: Валерий Ульяненко

В Черновцах мужчина похитил 13-летнюю девочку прямо с улицы. Ее удалось спасти через двое суток благодаря напряженной работе правоохранителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Нацполиции Андрея Небытова.

Читайте также: Мелания Трамп о возвращении украинских детей из РФ: очень скоро добьемся успеха

Похищенная девочка написала подруге сообщение в телефоне, однако не успела отправить, поскольку все ее вещи злоумышленник выбросил.

"Двое суток напряженных поисков. Поднята вся местная полиция, аэроразведка, кинологи с собаками. Тщательный анализ записей с камер, опрошены свидетели. Шаг за шагом оперативники криминальной полиции шли по следам девочки. Каждая деталь имела значение. Даже нить с шарфа ребенка", - сказано в заявлении Небытова.

Девочку нашли в одном из сел, с ней все хорошо. Также был задержан похититель и сейчас с ним работают правоохранители.

 

Фото: правоохранителям удалось спасти девочку (facebook.com/andrij.nebitov)

"У 37-летнего злоумышленника четверо детей, есть дочь не намного старше потерпевшей. Неоднократно привлекался к админответственности за незаконное пересечение границы, пьяную езду и тому подобное", - рассказал заместитель главы Нацполиции.

 

Похищение украинских детей РФ

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия постоянно депортирует украинских детей с временно оккупированных территорий на свою территорию.

Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Предварительное решение вынесено по делу о депортации украинских детей с временно оккупированных территорий. Такой же ордер получила и детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова.

Ранее в Офисе президента сообщили, что возвращать детей, похищенных россиянами, очень трудно и каждый случай особенный. Причина заключается в том, что РФ делает все для того, чтобы оборвать все связи с Украиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧерновцыНациональная полиция