Школьницу похитили посреди улицы в Черновцах: как полиции удалось спасти ребенка

В Черновцах мужчина похитил 13-летнюю девочку прямо с улицы. Ее удалось спасти через двое суток благодаря напряженной работе правоохранителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Нацполиции Андрея Небытова.
Похищенная девочка написала подруге сообщение в телефоне, однако не успела отправить, поскольку все ее вещи злоумышленник выбросил.
"Двое суток напряженных поисков. Поднята вся местная полиция, аэроразведка, кинологи с собаками. Тщательный анализ записей с камер, опрошены свидетели. Шаг за шагом оперативники криминальной полиции шли по следам девочки. Каждая деталь имела значение. Даже нить с шарфа ребенка", - сказано в заявлении Небытова.
Девочку нашли в одном из сел, с ней все хорошо. Также был задержан похититель и сейчас с ним работают правоохранители.
Фото: правоохранителям удалось спасти девочку (facebook.com/andrij.nebitov)
"У 37-летнего злоумышленника четверо детей, есть дочь не намного старше потерпевшей. Неоднократно привлекался к админответственности за незаконное пересечение границы, пьяную езду и тому подобное", - рассказал заместитель главы Нацполиции.
