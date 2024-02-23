Школьников РФ будут учить по материалам интервью Путина Такеру Карлсону, - Центр нацсопротивления
Российских школьников будут учить по материалам интервью Путина Такеру Карлсону. Вместе с несовершеннолетними "знания" должны усваивать учителя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Такая практика внедрена российским руководством, и в частности в российские школы передали методичку для обучения детей по материалам указанного интервью Путина американскому журналисту", - отмечается в сообщении.
При этом, отмечают в Центре нацсопротивления, документ, опубликованный на портале "Единый урок РФ", рекомендует учителям изучать интервью вместе с детьми, проводить в классах дебаты по темам разговора Путина и Карлсона, привлекать детей к "исследовательским проектам" по мотивам интервью и разбирать его как медиатекст.
Отмечается, что, по мнению авторов методики, интервью поможет школьникам "лучше понять позицию России на мировой арене" и развить критическое мышление.
Интервью Путина Карлсону
Напомним, 9 февраля, в сети опубликовали интервью российского диктатора Владимира Путина Такеру Карлсону. В интервью российский диктатор отметился чередой скандальных заявлений, а также снова пытался оправдать свое полномасштабное вторжение в Украину.
Центр стратегических коммуникаций опроверг фейковые заявления из интервью Путина, в частности о неонацизме, Ленине и Сталине, якобы создавших Украину, "гражданской войне" и т.д.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что подобное интервью не могло не быть спецоперацией. Одним из самых скандальных заявлений Путина стало обвинение в адрес Польши, что она виновна в начале Второй мировой. Глава Кремля нафантазировал, что Варшава спровоцировала главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера, поскольку "оказалась несговорчивой".
Детальнее о том, что рассказал Путин в интервью Карлсону - читайте в материале РБК-Украина.
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