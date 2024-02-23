Школьников РФ будут учить по материалам интервью Путина Такеру Карлсону, - Центр нацсопротивления

Российских школьников будут учить по материалам интервью Путина Такеру Карлсону. Вместе с несовершеннолетними "знания" должны усваивать учителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"Такая практика внедрена российским руководством, и в частности в российские школы передали методичку для обучения детей по материалам указанного интервью Путина американскому журналисту", - отмечается в сообщении.

При этом, отмечают в Центре нацсопротивления, документ, опубликованный на портале "Единый урок РФ", рекомендует учителям изучать интервью вместе с детьми, проводить в классах дебаты по темам разговора Путина и Карлсона, привлекать детей к "исследовательским проектам" по мотивам интервью и разбирать его как медиатекст.

Отмечается, что, по мнению авторов методики, интервью поможет школьникам "лучше понять позицию России на мировой арене" и развить критическое мышление.