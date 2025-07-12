Школьников научат управлять FPV-дронами: МОН утвердило обновленную "Защиту Украины"

Украинских школьников будут учить управлению FPV-дронами в рамках обновленной "Защиты Украины" для учреждений среднего образования. Соответствующие изменения в предмете уже утверждены приказом Министерства образования и науки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОН .

"Обновленное оборудование позволит научить учеников и учениц навыкам домедицинской помощи, которые спасают жизни, подготовить их к использованию современных технологий в сфере безопасности, развить критическое мышление и устойчивость к дезинформации, сформировать практические умения для действий в чрезвычайных ситуациях", - сказано в сообщении МОН.

Отмечается, что в обновленный перечень средств обучения и оборудования для преподавания "Защиты Украины" вошли:

Напомним, что в начале декабря 2024 года Кабинет Министров Украины утвердил порядок проведения начальной общевойсковой подготовки. Она станет обязательной для учащихся школ, профессиональных и специализированных учебных заведений. Нововведение направлено на формирование базовых военных знаний для школьников и учащихся профтехзаведений образования.

А с 1 сентября 2025 года в украинских вузах вводится новый обязательный предмет - базовая общевойсковая подготовка для студентов. Отказаться от ее прохождения невозможно: это автоматически ведет к отчислению из вуза.

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