Школярів навчать керувати FPV-дронами: МОН затвердило оновлений "Захист України"

Українських школярів навчатимуть керування FPV-дронами у рамках оновленого "Захисту України" для закладів середньої освіти. Відповідні зміни у предметі вже затверджено наказом Міністерства освіти та науки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОН .

"Оновлене обладнання дасть змогу навчити учнів і учениць навичок домедичної допомоги, які рятують життя, підготувати їх до використання сучасних технологій у сфері безпеки, розвинути критичне мислення та стійкість до дезінформації, сформувати практичні вміння для дій у надзвичайних ситуаціях", - сказано у повідомленні МОН.

Зазначається, що до оновленого переліку засобів навчання та обладнання для викладання "Захисту України" увійшли:

Нагадаємо, що на початку грудня 2024 року Кабінет Міністрів України затвердив порядок проведення початкової загальновійськової підготовки. Вона стане обов'язковою для учнів шкіл, професійних та спеціалізованих навчальних закладів. Нововведення спрямоване на формування базових військових знань для школярів та учнів профтехзакладів освіти.

А з 1 вересня 2025 року в українських вишах вводиться новий обов'язковий предмет - базова загальновійськова підготовка для студентів. Відмовитися від її проходження неможливо: це автоматично веде до відрахування з вишу.

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