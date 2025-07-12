Школярів навчать керувати FPV-дронами: МОН затвердило оновлений "Захист України"
Українських школярів навчатимуть керування FPV-дронами у рамках оновленого "Захисту України" для закладів середньої освіти. Відповідні зміни у предметі вже затверджено наказом Міністерства освіти та науки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОН.
Зазначається, що до оновленого переліку засобів навчання та обладнання для викладання "Захисту України" увійшли:
- симулятори для управління FPV-дронами із комп'ютерами;
- дрони для практичного навчання;
- радіостанції для вивчення основ зв'язку;
- інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери;
- планшети для навчання;
- сучасне мультимедійне обладнання;
- манекени для навчання реанімації та надання першої допомоги;
- турнікети та засоби зупинки кровотечі;
- комплекти тактичної медицини;
- тренажери для відпрацювання навичок надання допомоги у разі травм;
- оновлені каски та бронежилети;
- протигази з сертифікатами якості;
- засоби хімічного захисту;
- інше необхідне обладнання.
"Оновлене обладнання дасть змогу навчити учнів і учениць навичок домедичної допомоги, які рятують життя, підготувати їх до використання сучасних технологій у сфері безпеки, розвинути критичне мислення та стійкість до дезінформації, сформувати практичні вміння для дій у надзвичайних ситуаціях", - сказано у повідомленні МОН.
Нагадаємо, що на початку грудня 2024 року Кабінет Міністрів України затвердив порядок проведення початкової загальновійськової підготовки. Вона стане обов'язковою для учнів шкіл, професійних та спеціалізованих навчальних закладів. Нововведення спрямоване на формування базових військових знань для школярів та учнів профтехзакладів освіти.
А з 1 вересня 2025 року в українських вишах вводиться новий обов'язковий предмет - базова загальновійськова підготовка для студентів. Відмовитися від її проходження неможливо: це автоматично веде до відрахування з вишу.
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