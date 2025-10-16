Школьникам помогут бесплатно подтянуть украинский и математику: стартует новая программа

Занятия будут проходить онлайн с использованием тьюторского и менторского подходов. Участие могут принять ученики 6-11 классов из Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

К участию особенно поощряются дети из социально уязвимых категорий - из многодетных семей, без родительской опеки, в сложных жизненных обстоятельствах или со статусом внутренне перемещенных лиц.

Обучение будет проходить в двух форматах:

тьюторинг - занятия с учителями по украинскому языку или математике. Старт 29 октября, регистрация продолжается до 26 октября;

- занятия с учителями по украинскому языку или математике. Старт 29 октября, регистрация продолжается до 26 октября; менторинг - занятия со студентами-менторами по различным предметам, в частности биологии, химии, физики, истории, английского языка, географии.

Инициатива реализуется ОО "Навчай для України", которая с 2016 года работает над обеспечением равного доступа детей к качественному образованию, особенно в условиях войны.

Зарегистрироваться можно на сайте: teachforukraine.org.