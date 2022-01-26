ru ua
Ср, 26 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чи підуть школи Києва на дистанційку: рішення ухвалять найближчим часом

Новость на русском →
Київ, Середа 26 січня 2022 14:05
Чи підуть школи Києва на дистанційку: рішення ухвалять найближчим часом Фото: голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Рішення про перехід київських шкіл на дистанційне навчання буде прийнято найближчим часом. Відповідне рішення прийме міський штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Про це сказав в коментарі РБК-Україна голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

"Найближчим часом відбудеться засідання міського штабу, на якому порушать питання про переведення на дистанційну роботу учнів середніх та молодших класів", - повідомив він.

На запитання про те, коли Київ може перейти в "червону" зону, він відповів: "Я не можу точно сказати чи навіть припустити".

"Тут все залежатиме від протиепідемічних заходів, які будуть запроваджені. Якщо будуть впроваджені правильно та ефективно, це станеться пізніше, якщо ж ні - це буде раніше", - додав він.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки рекомендує запровадити для учнів 5-11 класів дистанційне навчання через спалах коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ школа
NEWS
Єрмак: Жодних прямих перемовин із сепаратистами не було і не буде
Єрмак: Жодних прямих перемовин із сепаратистами не було і не буде
DAILY
Справа часу. Як Україна хоче покарати Росію за війну через ЄСПЛ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Справа часу. Як Україна хоче покарати Росію за війну через ЄСПЛ