Школи Тернополя підуть на канікули на тиждень раніше

У школах Тернополя весняні канікули розпочнуться на тиждень раніше. Це пов'язано зі значним збільшенням хворих на грип, ГРВІ та COVID-19.

Таким чином, школярі Тернополя будуть перебувати на канікулах з 22 березня, а не з 29 березня, як планувалося раніше.

"Кілька тижнів тому ситуація із захворюваністю COVID-19 в Тернополі була стабільною, однак з 15 березня спостерігається тенденція до зростання рівня захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 серед учнів і педагогів", - розповіла начальник міського управління освіти і науки Ольга Похиляк.

За її словами, у двох школах міста учнів 5-11 класів переведені на дистанційне навчання, а у 22-х навчальних закладах закриті окремі класи.

Наголошується, що якщо в Тернополі епідемічна ситуація не покращиться, то з 29 березня учні 5-11 класів перейдуть на дистанційне навчання.

Учні початкових класів наступного тижня будуть навчатися у звичайному режимі.