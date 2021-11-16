Школярі та студенти Львівської області повертаються до очного навчання: названо дату

У Львівській області учні 5-11 класів та студенти вищих навчальних закладів повертаються до очного навчання з 22 листопада. Відповідне рішення ухвалила обласна комісія ТЕБ і НС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Львівської ОДА.

"Сьогодні обласна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення про відновлення з 22 листопада відвідування закладів освіти здобувачами освіти 5-11 класів закладів загальної середньої освіти та вищих навчальних закладів за дотримання певних умов", - йдеться в повідомленні.

Так, відновити очне навчання зможуть ті заклади, де всі працівники мають:

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від коронавірусу;

міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 (зелені сертифікати), які включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;

негативний результат ПЛР-тесту, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема, з використанням мобільного додатка "Дія".

В ОДА нагадують, що з 8 листопада набрав чинності наказ, яким затверджено перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації від COVID-19 (зокрема, педагоги).

Таким чином, як пояснили в облдержадміністрації, навіть після відновлення очного навчання в закладах освіти, працівники у яких відсутні щеплення проти коронавірусу, підлягають відстороненню від роботи.

Нагадаємо, що Львівська область перебуває у "червоній" зоні карантину, де дитсадки можуть працювати, незважаючи на кількість вакцинованих співробітників навчального закладу.