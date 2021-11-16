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Школярі та студенти Львівської області повертаються до очного навчання: названо дату

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Львівська область, Вівторок 16 листопада 2021 10:06
Школярі та студенти Львівської області повертаються до очного навчання: названо дату Фото: школярі та студенти Львівської області повертаються до очного навчання
Автор: Марія Кучерявець

У Львівській області учні 5-11 класів та студенти вищих навчальних закладів повертаються до очного навчання з 22 листопада. Відповідне рішення ухвалила обласна комісія ТЕБ і НС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Львівської ОДА.

"Сьогодні обласна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення про відновлення з 22 листопада відвідування закладів освіти здобувачами освіти 5-11 класів закладів загальної середньої освіти та вищих навчальних закладів за дотримання певних умов", - йдеться в повідомленні.

Так, відновити очне навчання зможуть ті заклади, де всі працівники мають:

  • документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від коронавірусу;
  • міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 (зелені сертифікати), які включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;
  • негативний результат ПЛР-тесту, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема, з використанням мобільного додатка "Дія".

В ОДА нагадують, що з 8 листопада набрав чинності наказ, яким затверджено перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації від COVID-19 (зокрема, педагоги).

Таким чином, як пояснили в облдержадміністрації, навіть після відновлення очного навчання в закладах освіти, працівники у яких відсутні щеплення проти коронавірусу, підлягають відстороненню від роботи.

Нагадаємо, що Львівська область перебуває у "червоній" зоні карантину, де дитсадки можуть працювати, незважаючи на кількість вакцинованих співробітників навчального закладу.

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