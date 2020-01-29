Школи Кропивницького частково закриваються на карантин

Станом на 29 січня в деяких школах Кропивницького через спалах грипу та ГРВІ класи закриваються на карантин. Про це йдеться в повідомленні Кропивницької міської ради.

Повідомляється, аналіз статистичних даних показує значне зниження захворюваності на ГРВІ у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Підстави для введення карантину в місті відсутні, хоча, за інформацією управління охорони здоров'я міської ради, Кропивницького є школи, де в окремих класах через відсутність великої кількості учнів були або будуть впроваджені карантинні заходи. Це школи № 32, 26, 16 і Новомиколаївська гімназія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на карантин закрили одну школу, ще у восьми навчальний процес припинено частково.

До цього стало відомо, що з 29 січня до 9 лютого всі школи закриваються на карантин у Черкасах. Карантин оголошено, оскільки в місті спостерігається швидке зростання захворюваності на ГРВІ та грип.

За станом на 29 січня на карантин закриваються школи в Одесі, Донецькій, Волинській, Луганській областях та ряді інших регіонів.