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Школи Києва після канікул переведуть на дистанційку

Автор: Ігор Литвиненко

У Києві школи переведуть на дистанційну форму навчання після завершення канікул. Таке рішення прийнято через погіршення ситуації з COVID-19.

Про це заявив під час брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

"Поки працюватимуть дитячі садочки. Школу після канікул повернуться до навчання, але дистанційно", - заявив Кличко.

Нагадаємо, в Києві з-за складної епідеміологічної ситуації з коронавірусом учнів 5-11 класів відправили на дострокові канікули з 18 березня. При цьому дитячі сади і початкова школа продовжать працювати в звичайному режимі.

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві з 20 березня підсилюють карантинні обмеження через коронавірус. Зокрема, будуть закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали, ТРЦ. Заборонено проведення масових заходів. Кафе та ресторани будуть працювати виключно на "винос".

При цьому громадський транспорт у Києві працюватиме в звичайному режимі.

Також повідомлялося, що уряд поки не обговорює конкретну дату нового локдауну на національному рівні в Україні. Поки в Кабміні хочуть "гасити" спалахи COVID локальними локдаунами.

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