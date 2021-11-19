RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Не тільки школи. Київ з понеділка відкриє всі заклади освіти

Автор: Сергій Пишкін

Київ повертає очне навчання з 22 листопада. Це стосуватиметься закладів освіти всіх типів та форм власності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської ради.

Відповідно до рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, з 22 листопада у Києві повертають очне навчання для закладів:

  • спеціалізованої освіти;
  • позашкільної освіти;
  • професійної освіти;
  • фахової передвищої освіти;
  • вищої освіти;
  • мистецької освіти;
  • фізичної культури та спорту.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що школи Львова також переходять до очного навчання вже з наступного понеділка.

Також РБК-Україна писало про те, що школи Києва повертають до очної роботи.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївКарантинКоронавірус